Юрист оценил шансы на получения зарплат у бастующих рабочих на верфях

В Петербурге на “Адмиралтейских верфях” рабочие устроили забастовку, так как им с июля задерживали зарплату. Глава Следственного Комитета России поручил провести проверку. Юрист Марк Лукьянов рассказал о том, как скоро теперь рабочие смогут получить выплаты.

В разговоре с “МК в Питере” юрист сказал, что так как делом заинтересовался председатель Следкома Александр Бастрыкин, то проблема будет решена быстро и эффективно, без суда. Скорее всего, по мнению Марка Лукьянова, все задолженности по заработной плате будут выплачены быстро. За рабочих, как отметил Лукьянов, беспокоится не стоит, что нельзя сказать по поводу руководства.

Напомним, что порядка 100 рабочих подрядной компании на “Адмиралтейских верфях” устроили забастовку из-за задержек по зарплате. С ними пообещали рассчитаться до 20 сентября. Делом заинтересовался глава Следкома Бастрыкин и поручил провести проверку.