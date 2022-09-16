Специалисты нашли зловонный источник в Гатчине

Специалисты из Росприроднадзора провели проверку и зафиксировали превышение допустимой концентрации веществ по сероводороду, этилбензолу и ксилолу в разных местах в Гатчине.

Как пишет “МК в Ленобласти”, на неприятный запах жители Гатчина начали жаловаться еще в мае этого года. В промзоне было обнаружено высокое превышение по сероводороду. Данный газ токсичен, а также опасен тем, что легко может воспламениться.

В районе Пушкинского шоссе специалисты зафиксировали много этилбензола, а в жилой зоне Малых Колпанов рядом с бывшим заводом «Сибросьпереработка» – оксида углерода, фенола и ксилола. Также в микрорайоне Хохлово Поле показатели по оксиду углерода, сероводороду, этилбензолу значительно выше нормы.

Материалы, которые готовит Росприроднадзор, будут направлены в правоохранительные органы и администрацию района.