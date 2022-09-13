В Петербурге количество потребкредитов выросло на 8%

Постоянный рост выдачи потребкредитов наблюдается в России уде на протяжении пяти месяцев.

Как сообщает Агентство Бизнес Новостей, в августе 2022 года выдача потребкредитов подскочила на 8,5% в сравнении с показателями за июнь, составив 1,1 миллион. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй.

В Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов за август увеличилось на 8,2%

Отмечается, что наибольшее число потребкредитов среди регионов Российской Федерации выдали в Москве — 64,4 тысяч, Подмосковье — 54,7 тысяч, Башкирии — 41,7 тысяч, Краснодарском крае — 40,8 тысяч и Петербурге — 37,6 тысяч.