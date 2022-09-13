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В петербургском метро появится запустят новый поезд “Балтиец”

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© Фото: Санкт-Петербург.ру

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В Петербурге приступили к испытанием нового поезда метро. Это первый восьмивагонный поезд, получивший название “Балтиец”.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, модель разработана компанией “Трансмашхолдинг” по заказу города и будет производится на Октябрьском электровагоноремонтном заводе. Всего до конца текущего года будет поставлено восемь составов. Договор на поставку 950 вагонов предполагает закупки подвижного состава по лизинговой схеме. Сумма сделки составила 242,6 млрд рублей.

В пресс-службе отметили, что этот заказ является крупным за всю историю петербургского метрополитена.

Поезда “Балтиец” являются энергоэффективными. В их конструкции использовано много современных решений. "Балтиец" будет курсировать на 1-й “красной” линии метрополитена. До начала ноября первый состав будет проходить обкатку без пассажиров, а потом уже поступит в эксплуатацию.

Ранее Санкт-Петерюург.ру сообщал, что на двух маршрутах в Петербурге пустили новые автобусы.

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