Петербургская конуристка заняла второе место на главном старте страны среди юниоров

Спортсменка Елизавета Коваленко из Санкт-Петербурга сумела занять второе место на главном старте России среди юниоров. Она показала лучший результат города и попала в топ лучших конкуристов страны.

Как пишет “МК в Питере”, Елизавета выступала в паре с лошадью по кличке Сэм. Девушка завоевала серебро в в категории «Юноши и Девушки» (LL) Лично-Командного Первенства России по конкуру среди детей, юношей и юниоров.

Юная спортсменка продемонстрировала лучший результат среди петербуржцев за все три дня проведения соревнований. Лично-Командное Первенство России проходило в Тверской области и завершилось 11 сентября.

Также отмечается, что еще один юный житель Северной столицы, Максим Доманчук, выиграл утешительный маршрут для детей с высотой препятствий в 120 сантиметров.