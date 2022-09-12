Эксперт рассказала о основных критериях выдачи ипотеки для пенсионеров

В улучшении жилищных условиях порой нуждаются не только молодые люди, но и люди преклонного возраста. В наше время для граждан пенсионного и предпенсионного возраста предоставлена возможность для получения ипотеки за счет того, что банки расширили возрастные границы для подобных услуг.

Как пишет Агентство Бизнес Новостей, президент Международной академии ипотеки Ирина Радченко, в прямом эфире “Радио 1”, рассказала о том, какие существуют на данный момент критерии для выдачи жилищных кредитов пенсионерам.

По ее словам, главным фактором является доход, а не возраст. Если заемщику 50 лет, у него средняя заработная плата, то ему могут одобрить кредит на 25 лет. Если же заемщику 70 лет и у него низкий доход, до у него почти нет шансов на получение ипотеки.

А если, допустим, у 70-летнего пенсионера большой доход, и он сможет закрыть кредит до 75 лет, то ему могут одобрить займ.