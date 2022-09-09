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Сервис Delivery Club перешел “Яндексу”

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© Фото: unsplah

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Состоялась сделка, по итогам которой компания “Яндекс” получила сервис доставки продуктов Delivery Club.

Как пишет Агентство Бизнес Новостей, компания “Яндекс” получила большую часть сервиса Delivery Club. Сделка была заключена в четверг, 8 сентября. Информация об этом была опубликована в ЕГРЮЛ. В пресс-службе “Яндекса” в свою очередь сообщили, что в данный момент идет подготовка всех документов и технической части для полного закрытия этой сделки.

Также отмечается, что IT-компания получила 99,95% ООО “Деливери Клаб”. Оставшиеся 0,05% приобрела дочерняя компания ООО “ГИС Технологии”.

Напомним, что ранее “Яндекс” подписал соглашение с “Вконтакте”, согласно которым соцсеть обменяет Delivery Club на платформы “Дзен” и “Новости”.

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