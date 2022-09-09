Сервис Delivery Club перешел “Яндексу”

Состоялась сделка, по итогам которой компания “Яндекс” получила сервис доставки продуктов Delivery Club.

Как пишет Агентство Бизнес Новостей, компания “Яндекс” получила большую часть сервиса Delivery Club. Сделка была заключена в четверг, 8 сентября. Информация об этом была опубликована в ЕГРЮЛ. В пресс-службе “Яндекса” в свою очередь сообщили, что в данный момент идет подготовка всех документов и технической части для полного закрытия этой сделки.

Также отмечается, что IT-компания получила 99,95% ООО “Деливери Клаб”. Оставшиеся 0,05% приобрела дочерняя компания ООО “ГИС Технологии”.

Напомним, что ранее “Яндекс” подписал соглашение с “Вконтакте”, согласно которым соцсеть обменяет Delivery Club на платформы “Дзен” и “Новости”.