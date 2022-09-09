Обнаженная петербурженка вышла прогуляться по ночному Невскому проспекту

На днях на Невском проспекте была замечена абсолютно нагая девушка, которая гуляла в компании подруг.

Как пишет Neva.Today, петербурженку не смутила холодная, осеняя погода. Смелую девушку горожане заметели в позднее время в среду, 7 сентября, на Невском проспекте в районе Садовой улицы. Она шла в компании одетых подруг, привлекая взгляды прохожих и явно не боясь осуждения.

Стоит отметить, что погода в Петербурге в последние дни не шибко теплая. Вечером, так особенно. Но, видимо, осенние холода также не испугали молодую петербурженку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Киришском районе Ленинградской области был замечен эксгибиционист.