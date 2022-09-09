В Петербурге более 30 автобусов справляются с толпами на остановке у ЖК "Чистое небо"

С началом осени закономерно вырос поток пассажиров в Петербурге. Однако на остановке рядом ЖК "Чистое небо" в Приморском районе произошло что-то из ряда вон выходящее.

В Telegram-канале Mash на Мойке выложили таймлапс-ролик, в котором видно какие толпы собираются на автобусной остановке на Арцеуловской аллее. Отмечается, что движение лазурных автобусов усилили на этом участке в несколько раз. Такой огромный пассажиропоток списывают на сдачи новых очередей.

На сегодняшний день интервал между автобусами на этом участке составляет около трех минут в часы пик, при условии отсутствия пробок на Комендантской площади. В час на остановку приезжает восемь троллейбусов и 32 автобуса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жетон в петербургском метро может подорожать до 76 рублей к 2025 году.