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Политолог рассказал, что поможет довыборам в Петербурге стать прозрачными

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© Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

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Уже совсем скоро, 11 сентября, в Петербурге состоятся довыборы депутатов муниципальных советов. О том, что поменяется на выборах и как будет обеспечивается их прозрачность, рассказал политолог Дмитрий Солонников.

В разговоре с “МК в Питере” эксперт сказал, что довыборы выступят хорошей возможностью “потренировать” новую избирательную систему. Недавно в нее были внесены изменения, которые призваны обеспечить максимально корректную и аккуратную работу на участках.

По словам Соллоникова, прозрачность выборов обеспечит факт того, что за ними будет наблюдать большое количество СМИ. Также отмечается, что в этом году от Общественной палаты на выборах будет 372 наблюдателя. Они проследят за выдачей бюллетеней и подсчетом голосов. Ими также будут фиксироваться нарушения.

Также все заинтересованные участники избирательного процесса смогут наблюдать за голосованием в формате прямых трансляций. Политолог отмечает, что камер не будет только в больницах и местах, где голосуют военные.

Также Соллоников рассказал, что в случае, если будет зафиксировано нарушение, то от Общественной палаты прибудет мобильная группа, которая даст свой комментарий.

Важно отметить, что в этом году в Петербурге для избирателей был запущен специальный Telegram-бот «Цифровые сервисы СПбИК». Он поможет узнать, где найти свой избирательный участок и даст по нему информацию.

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