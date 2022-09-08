В Петербурге включили отопление в социальных учреждениях

В четверг, 8 сентября, в Петербурге начались периодические протапливания. С 15:00 отопление появилось в детских садах, школах и учреждениях здравоохранения.

Как сообщили в Администрации Санкт-Петербурга, председателем Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станиславом Протасовом было подписано распоряжение о начале периодического протапливания с 15 часов. Данная процедура делается для того, чтобы обеспечить отопительную циркуляцию и подключение зданий к центральной отопительной системе.

Отмечается, что тепло уже пошло по трубам отопительных систем социальных учреждений города, таких, как: школы, детские сады, больницы, поликлиники и т.д.

Переход на регулярное отопление производиться при установившейся среднесуточной температуре +8 градусов по цельсию и ниже в течении пяти суток.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что коммунальные услуги в Петербурге могут подорожать на несколько процентов в 2023 году.