"Нужна достойная альтернатива": эксперт о замене зарубежной косметики на отечественную

В условиях санкционного давления многие зарубежные компании покидают Россию. Это касается и брендов косметологии. Заместитель руководителя Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова рассказала о том, как обстоит ситуации в отрасли на данным момент.

В беседе с Mash city Анна отметила, что потребитель сейчас чувствителен к цене. Ситуацию могут сгладить тренды, например, минимализм в упаковке. Эксперт также отметила, что рынку понадобиться еще время, чтобы подстроится под нынешние условия. По ее словам, необходимо создать достойную альтернативу и “занять место в сердце потребителя”.

На вопрос о том, что всегда нужно носить в косметичке, Анна посоветовала иметь при себе всегда крем широкого спектра действий. Еще важны средства от высыпаний на коже. Также эксперт напомнила, что нужно делать очистку кожи по утрам и вечерам.