Петербуржцам рассказали, как легально списать часть долгов за капремонт

С августа текущего года петербуржцы стали получать квитанции с долгами за капитальный ремонт домов. Если раньше владельцы квартир не платили за капремонт, то теперь они получают квитанции на десятки тысяч рублей.

Neva.Today рассказала, как можно легально списать часть задолженности. Раньше отдельные квитанции за капремонт многие не видели ни разу, также, как и квитанции Петроэлектросбыта. Как объяснили в Фонде капитального ремонта (ФКР), что списание долга возможно только по итогу судебного решения. Основания для каждого такого решения могут быть разными. Это может быть, например, утрата имущества или банкротство.

Фонд при наличии задолженности по закону может подать иск к собственнику. Но, в также Фонде пояснили, что собственники может подать встречное требование в деле о применении срока исковой давности, в том случае если получил исковое заявление. Срок давности по таким искам — три года.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что жители Петербурга стали получить с августа новые квитанции от "Петроэлектросбыта", в которых указывается сумма долга за капитальный ремонт.