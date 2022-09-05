  • 5 Сентябрь 2022
USD 03.09.2022 60.3713 0.1343
USD ММВБ  
EUR 03.09.2022 60.2187 -0.0655
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербуржцам рассказали, как легально списать часть долгов за капремонт

Автор:


© Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Темы дня

С августа текущего года петербуржцы стали получать квитанции с долгами за капитальный ремонт домов. Если раньше владельцы квартир не платили за капремонт, то теперь они получают квитанции на десятки тысяч рублей.

Neva.Today рассказала, как можно легально списать часть задолженности. Раньше отдельные квитанции за капремонт многие не видели ни разу, также, как и квитанции Петроэлектросбыта. Как объяснили в Фонде капитального ремонта (ФКР), что списание долга возможно только по итогу судебного решения. Основания для каждого такого решения могут быть разными. Это может быть, например, утрата имущества или банкротство.

Фонд при наличии задолженности по закону может подать иск к собственнику. Но, в также Фонде пояснили, что собственники может подать встречное требование в деле о применении срока исковой давности, в том случае если получил исковое заявление. Срок давности по таким искам — три года.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что жители Петербурга стали получить с августа новые квитанции от "Петроэлектросбыта", в которых указывается сумма долга за капитальный ремонт. 

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проводит инспекцию состояния энергетических объектов Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями
    31.08.22
    АО «ЛОЭСК» – 18 лет
    30.08.22
    Концерт, розыгрыш подарков, скидки 30% и большая детская зона – это все на празднике «Галамарта»!
    26.08.22
    Для лучшей скорости интернета в дачный сезон МегаФон обновил более 500 объектов инфраструктуры в Ленобласти
    25.08.22
    В Петербурге открылись курсы для переподготовки специалистов
    23.08.22
    АО «ЛОЭСК» поддержало региональный фестиваль энергосбережения и экологии

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram