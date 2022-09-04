"Правильное решение": эксперт о продлении параллельного импорта

В России приняли решение о продлении параллельно импорта до 2023 года. Это поможет продолжить ввоз в страну товаров из-за границы, которые перестали официально поставлять. Также это помогает держаться на плаву промышленным секторам экономики.

В беседе с тв360 независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов объяснил принцип работы программы параллельного импорта. По его словам, данный инструмент позволяет “насыщать” разнообразными товарами полки магазинов. По мнению эксперта, принятие решения оставить ретейлерам и дистрибьютерам возможность ввозить все, что необходимо — было правильным со стороны властей.

Основная суть параллельного импорта в том, что товар остается тем же, просто меняется цепочка поставок. Если бы его не ввели то, как отметил Анфиногенов, появился бы риск сплошного контрафакта на полках магазинов.