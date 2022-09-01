“Надо сократить до пяти пунктов”: автоэксперт о новых правилах техосмотра

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила техосмотра. Теперь водителям легковых машин отменили 27 пунктов. Теперь, например, не будут проверят наличие аптечки, огнетушителя и знака “Аварийная остановка”.

В беседе с тв360 главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков поделился своим мнением о новых правилах техосмотра. По его мнению, нужно сократить число обязательных пунктов до пяти. Таким образом останутся только самые необходимые, которые действительно влияют на ход автомобиля: тормозная система, рулевое управление, световые приборы, состояние колес.

По мнению автоэксперта, если водители поймут, что их проверяют по действительно важным пунктам, то они не будут покупать диагностические карты и будут реально проводить диагностику своего авто.