Экс-глава протокола Кремля Шевченко рассказал о годах работы с Горбачевым

Накануне не стало первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Его уход стал потрясением для всего мира.

В беседе с “МК в Питере” политик и бывший глава протокола Кремля Владимир Шевченко поделился воспоминаниями о годах работы с Горбачевым. Он отметил, что те годы для него одни из лучших в жизни. Шевченко вспоминал, как прошел бок о бок с первым президентом СССР 42 визита на высшем уровне и то, как создал при нем протокол президента РФ.

“Михаил Сергеевич — государственный, великий человек”, — сказал Шевченко.

Михаил Горбачев умер 30 августа, на 92-м году жизни в московской больнице после продолжительной болезни. Соболезнования его родным выражают политические деятели многих стран.