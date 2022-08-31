В Комтрансе Петербурга напомнили об увеличении пассажиропотока с началом учебного года

Совсем скоро начнется новый учебный год. Это значит, что неизбежно вырастет количество машин на дорогах, а также пешеходов и пассажиров общественного транспорта.

В Комитете по транспорту Петербурга призвали всех участников дорожного движения к повышенной внимательности, взаимоуважению и соблюдению ПДД. Отвыкшим за лето от плотного трафика водителям, следует проявлять повышенное внимание к обстановке на дорогах и быть осторожными.

В ведомстве напомнили о том, что важно соблюдать скоростной режим и дистанцию, особенно рядом с учебными учреждениями, дабы избежать аварийных ситуаций, которые может спровоцировать внезапное появление детей на дороге.

Врио председателя Комитета по транспорту Валентин Енокаев отметил, что в рамках новой модели транспортного обслуживания будет усилен ряд популярных маршрутов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам рассказали где можно узнать информацию об изменениях маршрутов общественного наземного транспорта.