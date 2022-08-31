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Рядом с Сестрорецком появится новый природный заказник

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© Фото: pxhere

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На территории в 2704 гектара рядом с Сестрорецком появится новый природный заказник “Левашовский”.

Как пишет NSP, на территории будущего заказника будут размещены Глухое озеро, пойма реки Черной, Новоселковская гряда. Преимущественная его часть земли усеяна сосновыми, еловыми, осиновыми, березовыми и черноольховыми лесами. Примерно 13% территории составляют болота.

На территории нельзя будет организовывать строительство, а также вести земельные работы, складировать мусор, обустраивать туристические стоянки, использовать пиротехнику и т.д. Меры направленны на сохранение существующего природного комплекса.

Общая площадь заказника составит 27 038 928 кв. м (2704 га). Документация по его созданию уже вынесена на общественные обсуждения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе построят магистрали М-32 и М-49.

 

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