В Петербурге снизились цены на новостройки в спальных районах

В августе текущего года на жилье в новостройках в спальных районах Петербурга заметно снижение цен на 1,7%.

Как пишет NSP, цены снизились на уже сданные объекты и на дома с удаленными сроками сдачи. Текущий уровень цен на строящиеся жилье в “спальниках” составляет 262 166 рублей за квадратный метр.

Больше остальных в цене потерял Выборгский район – минус 5,8%. А также с ним поравнялся Василеостровский – 2,7%.

Стоит уточнить, что речь идет о цене предложения. Если учитывать акции и скидки, то спад можно оценить как более существенный. Основная масса новостроек стабильно составляют кирпично-монолитные дома. В них доля квартир за год за год возросла с 79% до 84%. Предложение в панельных домах наоборот сократилось – с 18% до 13%.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в июня в Петербурге было заключено ДДУ на 2,6 раза меньше, чем в мае 2022 года.