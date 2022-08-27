Фейк или нет: в сети попытались убедить в том, что испанки не было

В соцсетях стала распростятся информация о том, что пандемии испанского гриппа, унесшей минимум 15-17 миллионов человек с 1918 по 1920 год, на самом деле не существовала никогда.

Как пишет тв360, в группе «Независимая ассоциация врачей» в соцсети «ВКонтакте» появился пост о том, что пандемии не существовало. Авторы этой статьи ссылаются на то, что заболевание не регистрировалось в реестрах к 1922 году.

Но данный пост является фейком, так как во второй половине XIX века новые болезни регистрировали в среднем раз в два-четыре года. Скорее всего авторы фейка скрыли ту часть информации, где описаны болезни 1907–1922 годов.