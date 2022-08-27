Петербуржцы остались недовольны коронавирусными очередями на вокзалах

В Петербурге пассажиры железной дороги рассказали об гигантских очередях на выходе из Финляндского вокзала. Железнодорожники для борьбы с безбилетниками ввели ограничение на выход. Теперь, преодолеть турникет можно только с помощью проездного билета. Многих возмутило такое нововведение в связи с распространением СOVID-19

Как рассказала Neva.Today, на выходе из Финляндского вокзала образовываются большие очереди, которые кроме того, что никак не способствуют улучшению эпидемиологической ситуации, так еще и создают дискомфорт для пассажиров.

Петербуржцы просят у РЖД «прекратить мучить народ» в сообщениях в группе «Ладожская рулит. / Красногвардейский р-н» в соцсети «Вконтакте». Очевидцы отмечали, что на выход с платформ набивается очередь из 50-100 человек.

Аналогичную ситуацию можно наблюдать также и на Московском вокзале. Петербуржцы также сетуют на то, что такая толкучка небезопасна в сегодняшнем дне из-за распространения коронавируса.

Напомним, что на 25 августа, в Петербурге за сутки было выявлено 4423 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что к началу учебного года в городе будут чаще ходить поезда в метрополитене.