Петербуржцам напомнили, зачем нужны родительские комитеты в школах

В преддверии нового учебного года, в августе родители готовят детей к школе. В процессе подготовки возникает масса вопросов, в том числе и о родительских комитетах.

Mash City рассказал о том, для чего нужны родительские комитеты. Они являются неформальным общественным объединением, которое является своего рода посредником между учителями и родителями. Деятельность комитетов не определена на законодательном уровне, но, чаще всего, они существуют на основе подписанного школьным директором Положения.

На плечи родительских комитетов ложится масса вопросов, от организации мероприятий, до вопросов хозяйственного характера. Также через такой комитет часто закупаются необходимые предметы и принадлежности для всего класса.