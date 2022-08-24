  • 24 Август 2022
USD 25.08.2022 59.9974 +0.1011
USD ММВБ  
EUR 25.08.2022 59.5082 +0.1778
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Немецкий бренд нижнего белья Тriumph покидает Россию

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

Европейский бренд Triumph, специализирующийся на нижнем белье, покидает рынок России. Последний магазин компания собирается закрыть до 10 декабря 2022 года.

Как сообщило Агентство Бизнес Новостей, иностранная фирма постепенно начала останавливать работу своих торговых точек. Сообщается также, что бренду не вышло решить проблемы с логистикой и наладить поставки продукции и товаров в Россию. В связи с этим было принято решение уйти с российского рынка.

В российском подразделении бренда комментариев по этому поводу не дали.

Компания Тriumph International была основана в 1886 году в Германии.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    23.08.22
    АО «ЛОЭСК» поддержало региональный фестиваль энергосбережения и экологии
    19.08.22
    Апарт-отелю Putilov Avenir присвоена категория «Три звезды»
    18.08.22
    Все про картонные коробки
    15.08.22
    В Петербурге повысили надежность сетей МегаФона
    11.08.22
    МегаФон обеспечил связью все главные туристические локации Байкала
    10.08.22
    Быстро, качественно, со склада: множество металлоизделий в наличии и под заказ
    10.08.22
    МегаФон увеличил пропускную способность в Telegram в 2,5 раза 
    09.08.22
    Энергетики АО «ЛОЭСК» оперативно восстановили электроснабжение потребителей

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram