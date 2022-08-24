Немецкий бренд нижнего белья Тriumph покидает Россию

Европейский бренд Triumph, специализирующийся на нижнем белье, покидает рынок России. Последний магазин компания собирается закрыть до 10 декабря 2022 года.

Как сообщило Агентство Бизнес Новостей, иностранная фирма постепенно начала останавливать работу своих торговых точек. Сообщается также, что бренду не вышло решить проблемы с логистикой и наладить поставки продукции и товаров в Россию. В связи с этим было принято решение уйти с российского рынка.

В российском подразделении бренда комментариев по этому поводу не дали.

Компания Тriumph International была основана в 1886 году в Германии.