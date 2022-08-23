В Павловске построят психоневрологический интернат

Для постройки психоневрологического интерната в Пушкинском районе Петербурга Смольный объявил конкурс на выбор подрядчика.

Как пишет NSP, активно идут поиски компании-застройщика, который мог бы построить психоневрологический интернат в Павловске на Парковой (ранее Колхозной) улице в Пушкинском районе города. Был объявлен конкурс на выбор компании.

По проекту интернат будет состоять из основного трехэтажного здания и хозяйственного корпуса. Также там предусмотрен бассейн и спортивно-реабилитационный блок. В здании будет предусмотрено 300 мест для проживания.

Отмечается, что минимальная цена контракта составляет 3,72 млрд рублей. Итоги конкурса будут подведены 13 сентября текущего года. В эксплуатацию соцобъект планируется ввести до конца 2024 года.

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