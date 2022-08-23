В Петербурге откроют четыре новые школы в рамках нацпроекта "Образование"

В Петербурге к новому учебному году будут открыты четыре современные школы в рамках регионального проекта “Современная школа” национального проекта “Образование”.

Как сообщили в Смольном, петербуржских школьников в новом учебном году примут четыре новые городские школы. Все необходимое оборудование уже закуплено, а преподавательский состав почти сформирован.

Так, в Приморском районе города откроется школа № 165 на Комендантском проспекте, 69. Учебное учреждение рассчитано на 1 375 мест и имеет два бассейна, спортивный стадион, два спорт зала и хореографический зал. Кроме этого, в школе предусмотрено дополнительное образование, в том числе в сфере IT.

На юго-западе города реконструировали лицей № 369 на улице Маршала Захарова. Теперь здание имеет новый корпус, а его площадь увеличилась почти вдвое. В новом корпусе разместилась библиотека, профильные классы и два спорт зала.

В Красногвардейском районе на территории ЖК “Цветной город” появится филиал средней общеобразовательной школы № 164 на 1 375 мест.

Четвертая школа располагается на Промышленной улице в городе Пушкин. Учебное заведение рассчитано на 1 375 мест и имеет три спортивных зала, а также футбольное поле на пришкольной территории.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургские учитиля одобрили запуск цифровой платформы ФГИС «Моя школа».