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Врач-терапевт рассказала, кому необходима сезонная вакцинация от гриппа в Петербурге

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В Санкт-Петербурге стартовала ежегодная прививочная компания против гриппа. За два года пандемии изменилось отношение к вакцинации, независимо от того, о какой болезни идет речь.

В беседе с “МК в Питере”, врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала о том, насколько велика вероятность сильного обострения гриппа в этом году. По словам Ирины грипп является серьезной вирусной инфекции, с большим количеством летальных исходов среди ослабленной категории лиц. Людям с хроническими болезнями, особенно “сердечникам”, в первую очередь стоит пройти вакцинацию от гриппа.

Также врач отметила, что два года пандемии положительно отразились на уровне заболеваемости гриппом — он снизился. Ярцева связывает это с тем, что жители города соблюдали меры защиты. Так как сейчас ограничения сняты, она предполагает, что есть риск вспышки гриппа в этом году.

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