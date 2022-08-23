Врач-терапевт рассказала, кому необходима сезонная вакцинация от гриппа в Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовала ежегодная прививочная компания против гриппа. За два года пандемии изменилось отношение к вакцинации, независимо от того, о какой болезни идет речь.

В беседе с “МК в Питере”, врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала о том, насколько велика вероятность сильного обострения гриппа в этом году. По словам Ирины грипп является серьезной вирусной инфекции, с большим количеством летальных исходов среди ослабленной категории лиц. Людям с хроническими болезнями, особенно “сердечникам”, в первую очередь стоит пройти вакцинацию от гриппа.

Также врач отметила, что два года пандемии положительно отразились на уровне заболеваемости гриппом — он снизился. Ярцева связывает это с тем, что жители города соблюдали меры защиты. Так как сейчас ограничения сняты, она предполагает, что есть риск вспышки гриппа в этом году.