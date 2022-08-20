Анна Семенович раскритиковала откровенного фаната

Российская поп-певица и актриса резко ответила своему фанату в социальных сетях, который публично признался в мастурбации на ее изображения.

Как сообщает Neva.Today, Семенович резко осадила фаната, который сделал неуместное и пошлое заявление в комментариях под одним из постов звезды.

Поп-певица опубликовала признание одного из своих подписчиков, в котором говорилось следующее: «Обожаю мастурбировать на ваши фото. Спасибо, что вы есть». Анна заявила, что это очень откровенное заявление. И в качестве ответа, дерзко осадила фаната: «Ну я рада, что помогаю вам решать ваши сексуальные проблемы. Но рекомендую найти себе жену, можно похожую на меня».