В больницах Кронштадта появится 29 единиц нового оборудования



В медучреждения Кронштадта поставят 29 единиц новой медицинской техники и оборудования.

Как сообщил AllNW, в больницы Кронштадта будет поставлено 29 единиц нового медоборудования. На технику уже выделено 3,3 миллиона рублей.

Отмечается, что поставку осуществляют в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Были закуплены на 632 тысячи рублей новейшие спирометры диагностических аппаратов, который предназначаются для исследования функций дыхания.

Поставку всей техники планируют завершить до конца текущего года.