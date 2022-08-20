Психолог рассказала, как добиться повышения

Многие люди готовы из кожи вон лезть ради того, чтобы добиться повышения на работе. Частно карьерный рост забирает много энергии и сил, при этом не всегда получается добиться желаемого.

В разговоре Mash city психолог Мария Макарова рассказала, как достичь цели занять более высокую должность.

Психолог отметила, что сперва должностные возможности должны соответствовать желаемой должности. Также Макарова выделяет непосредственное желание повышения, как важное условия карьерного роста.

Психолог рассказала, что в России по-прежнему преобладает командный подход, который является социокультурной особенностью работы. Это также может оказать свое влияние на картерный рост.