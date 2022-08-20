Стало известно о том, как быстро власти Петербурга тратят доходы бюджета

Комитет финансов Петербурга каждый месяц отчитывается о структуре доходов и расходов города. На их сайте публикуется подробная информация об исполнении бюджета и движении денежных средств.

Neva.Today рассказала о том, как изменились расходы на городские нужды в сравнении с прошлыми годами правления Александра Беглова.

Так, за первое полугодие 2019 года расходы достигали 285 млрд рублей. Данный показатель равнялся 43,5% испиленных средств от запланированных 656 млрд рублей.

В следующем году сумма расходов заметно выросла до 305 млрд рублей.

В 2021 году темпы расходования денег из казны не снизились, даже не смотря на пандемию. За полгода они достигли 45,3%.

Согласно данным на 1 июля этого года при запланированных на год тратах в размере 975 млрд рублей, исполнено только 365 млрд.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что власти Петербурга планируют рост экономики в 2023-2025 годах.