“Суперджеты” авиакомпании “Россия” второй раз за несколько дней вернулись в Пулково

За последние несколько дней самолеты авиакомпании “Россия” вернулись в Пулково не завершив полет.

Как пишет Мойка78, утром 19 августа, “Суперджет” авиакомпании “Россия” был вынужден вертуться в аэропорт Пулково из-за сработавшего датчика. Самолет совершал рейс из Северной столицы в Сыктывкар.

Это уже не первый случай за последние дни, когда лайнер “России” вынужден вернутся в аэропорт. Прошлый произошел 17 августа.

В Пресс-службе компании не стали уточнять, какой именно датчик сработал на борту воздушного судна. В Сыктывкар пассажиры были отправлены на резервном борту.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из аэропорта Пулково запустят прямые дополнительные рейсы в Тунис.