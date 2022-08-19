Глава Ленобласти Дрозденко в Яблочный Спас осмотрел сады в Лужском районе

В пятницу, 19 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил деревню Брод Лужского района в рамках рабочей поездки. Там он осмотрел фермерское хозяйство по выращиванию плодово-ягодных культур.

Яблочные сады Виталия Лукашова в фермерском хозяйстве деревни бор были включены в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, курируемых комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу области в 2015 году. На территории осуществлялась реализация проекта по закладке плодо-ягодного сада. С 2017 по 2021 в проект было вложено 169,4 млн рублей. Об этом пишет Онлайн47.

Кроме яблок там также выращиваются груши, сливы, вишни разных сортов. А также различные ягоды.

К 1 августа 2022 года в садах уже было собрано около 26 тонн ягод и это еще не предел. Полное плодоношение закончится в 2023 году.