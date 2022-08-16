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В Госдуме рассказали, что делать, если в школе у дома нет мест

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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Как быть родителям в случае, если в школе закончились места? И что делать, если приходится долго ждать в очередь в детский сад? На эти вопросы ответила депутат Государственной Думы РФ и председатель «Совета Матерей» Татьяна Буцкая.

В беседе с Mash Сity депутат Буцкая сказала, что сейчас все больше садов и школ входят в состав единых комплексов, состоящих из нескольких образовательных учреждений. Если нет мест в конкретном здании школы, то в другом сооружении комплекса ребенок точно получит место.

Касательно очереди в детсад, депутат сказала, что на сегодняшний день доступность детских садов для детей с 3 до 7 лет приближается практически к 100%. Если в ближайшем саду от дома не окажется места, то будут предложены другие учреждения.

Также Буцкая напомнила, что через портал Госуслуг можно подать электронное заявление для того, чтобы государство учитывало ребенка при распределении.

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