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Совладелец ИК "Евроинвест" Андрей Березин объяснил, куда инвесторам стоит вкладываться

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© Фото: Евроинвест

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Совладелец ИК “Евроинвест” Андрей Валерьевич Березин рассказал о том, как инвестору правильно определить достойные внимания активы. По его мнению, далеко не каждый актив, который кажется выгодным, может в дальнейшем принести пользу.

На сегодняшний день, в связи с западными санкциями, многие уходящие из России зарубежные компании ищут покупателей своих активов. Совладелец “Евроинвеста” Андрей Березин рассказал, что компания тоже получала предложения на покупку предприятия. Однако Березин отметил, что сейчас инвесторы оценивают риски следующим образом: мы купим предприятие, а нам прекратят поставки.

Оценивать стоит не по тому, будут ли поставки сырья, а потому, насколько этот актив подходит по профилю, считает Андрей Березин. Например, Светогорский ЦБК, на фоне дефицита бумаги, является интересным активом. Но только покупать его следует опытным инвесторам, подчеркивает предприниматель.

Совладелец ИК “Евроинвест” в качестве наглядного примера рассказал, что компания могла бы рассмотреть покупку производителя литий-ионных батарей. Так как это больше подходит по профилю, чем, например, предприятия питания.

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