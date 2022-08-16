Антициклон удержит жару в Петербурге

В Северной столице вновь будет жарко. Уже восьмой день подряд небо будет безоблачным, а значит осадков снова не ожидается.

Как сообщил специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале на вторник, 16 августа, погодные условия в Петербурге продолжит формировать антициклон. В городе вновь будет жарко и без осадков.

В городе воздух прогреется от +29 до +31. В Ленинградской области от +26 до +31 градуса. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 763 мм ртутного столба, что выше нормы.

В среду погода изменится незначительно.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на понедельник, 15 августа, в гороже температурный фон превысит на 4-5 градусов средние многолетние показатели.