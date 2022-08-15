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Эксперт скептически отнесся к идеи замены второго пилота на искусственный интеллект

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© Фото: pxhere

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В субботу, 13 августа, стало известно о том, что Минпромторг РФ предлагает заменить второго пилота в самолетах на виртуального. Робота-пилота планируют создать к 2024 году. Эксперт выразил скепсис касательно такого предложения.

Как передает тв360, бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов отозвался скептически о предложении ввести виртуального второго пилота. По его мнению, такое предложение выдвинули лишь ради экономии при эксплуатации бортов. Также эксперт подметил, что это может негативно повлиять на уровень безопасности.

Романов считает, что такую инициативу могли предложить люди, которые слабо разбираются в авиации. По его мнению, человек более надежен. Тем более, что все схемы на случай нештатных ситуаций при полетах разрабатывались с учетом двух пилотов в кабине.

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