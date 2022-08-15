Депутат Буцкая рассказала что делать, если ребенок не получает положенное питание в школе

Для родителей важно, чтобы их дети хорошо и качественно питались в школах. Депутат Государственной Думы РФ и председатель “Совета Матерей” Татьяна Буцкая ответила на самые важные вопросы по теме питания в школах.

Как пишет Mash city, по словам депутата, согласно федеральной программе, кормить в школах обязаны всех детей младшей школы. Есть также региональные программы, которые учитывают, например, бесплатные завтраки для многодетных семей.

Все подробности указываются в договоре, который заключают родители со школой. Также подробности можно узнать у руководства учебного заведения.

В случае, если ребенок не получил бесплатное питание, которое подразумевает федеральная или региональная программа, то тогда необходимо обратиться в высшие инстанции, к примру, министерство образования субъекта РФ.

Также Буцкая в таких случая порекомендовала направлять заявление о нарушении прав ребенка направлять к директору школы, руководителю регионального органа, регулирующего работу образовательный учреждений и в прокуратуру.