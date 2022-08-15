Рабочая неделя в Петербурге начнется с жары

В Петербурге вновь разыгралась солнечная и жаркая погода. Периферия антициклона сохранит сухую и спокойную погоду без дождей.

Как рассказал специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале на понедельник, 15 августа, в Санкт-Петербурге погодные условия продолжит формировать антициклон. Осадков не предвидится. Отмечается, что температурный фон превысит на 4-5 градусов средние многолетние показатели.

Температура воздуха в городе составит от +28 до +30 градусов. По Ленобласти от +26 до +31 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм ртутного столба, что выше нормы.

Во вторник, 16 августа, погода будет приблизительно такой же.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице на 14 августа благодаря периферии обширного антициклона воздушные массы прогрелись до +28 градусов.