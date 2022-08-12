Депутат Журова допускает, что россиян могут лишить шенгенских виз

Из-за санкций и натянутых отношений между Европой и России, в последнее время у россиян появляются опасения касательно шенгенских виз. Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением на этот счет.

В беседе с Mash city депутатом Госдумы, первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова поделилась мнением по поводу вопроса о шенгенских визах для жителей России.

Напомним, что недавно МИД Эстонии заявил о запрете на въезд в страну для россиян с шенгенскими визами. Многие страны ЕС выразили поддержку такого решения. На подобные идеи отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц. Политик признался, что с трудом себе представляет введение подобного запрета для российских туристов в Германии.

Светлана Журова считает, что в нынешних обстоятельствах, может быть что угодно. Поэтому депутат не исключает, что, последовав примеру Таллина, другие страны Европейского Союза примут аналогичные решения.