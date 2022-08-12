Глава компании «Евроинвест» Андрей Березин поздравил с юбилеем Всемирный клуб петербуржцев

В Петербурге в Эрмитажном театре прошла Ассамблея Всемирного клуба петербуржцев под руководством его президента, директора «Эрмитажа» Михаила Пиотровского. Глава инвестиционной компании «Евроинвест» Андрей Валерьевич Березин поздравил Всемирный клуб с 30-летием.

Стоит отметить, что уже не первый год компания «Евроинвест» является членом клуба. Об этом пишет Neva.Today.

Андрей Березин высоко оценил проделанную работу клуба и его вклад в развитие творческого и интеллектуального потенциала Петербурга. Глава «Евроинвеста» сказал, что его компания всегда поддерживает деятельность Всемирного клуба. Также он подчеркнул, что участники клуба формируют коллективную гражданскую позицию, определяющею консенсус между всеми горожанами.

Стоит отметить, что Андрей Березин по мимо членства в Всемирном клубе петербуржцев, также входит в состав его попечителей. За свое участие в жизни клуба Березин был награжден благодарственной наградой, которую вручал лично Михаил Пиотровский.

Хорошим примером поддержки клуба можно назвать участие «Евроинвеста» в организационной деятельности конкурса «Звезда Прометея». Весной 2022 года, благодаря компании Андрея Березина, юные победители конкурса были награждены в в Меншиковском дворце. Андрей Влерьевич во время церемонии вручения «Звезд Прометея», отметил, что особенно радует факт того, что много победителей в номинации «Наука».

Ежегодный конкурс «Звезда Прометея» был организован Всемирным клубом петербуржцев. Он проходит с конца 1990-х годов. В конкурсе принимают участие молодые петербуржцы, показавшие свои знания и таланты на различных олимпиадах и соревнованиях.