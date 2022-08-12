В Гатчине реконструируют стадион "Спартак"

В городе Гатчина Ленинградской области проходит реконструкция спортивного стадиона "Спартак". Стадион будет вмещать порядка 700 зрителей.

Как сообщает Онлайн47, в Гатчине полным ходом проходят реконструкционные работы стадиона "Спартак". Га данный момент на спортивном объекте завершено 50% всех работ.

Как отметили в пресс-службе администрации Гатчинского района, уже смонтированы покрытие футбольного поля и подтрибунное пространство, которое будет вмещать в себя порядка 700 зрителей. Также уже установлены мачты освещения.

В ближайшее время будет уложено покрытие для легкой атлетики, а также будет оборудована площадка для прыжков и установлено ограждение. Кроме того, специалисты займутся обустройством подсобных помещений.

На участке задействованы пять единиц техники и 15 строителей различного профиля.