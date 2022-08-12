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Комитет по здравоохранению назвал основные причины смерти трудоспособных петербуржцев

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В Петербурге состоялось совещание по вопросу смертности лиц трудоспособного возраста. Были предоставлены результаты анализа причин смертности и план мероприятий по ее снижению среди трудоспособного населения.

Как рассказал “МК в Питере”, по словам председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, в Северной столице чаще умирают от болезней системы кровообращения, коронавируса и от ассоциированных с пандемией недугов.

Стоит отметить, что доля умерших от проблем с системой кровообращения снизилось за два года до 42,9 %. А вот летальность от коронавируса возросла — с 15,5 % в 2020 году до 28,1 % в 2021 году.

Чиновники и врачи советуют гражданам не пренебрегать осмотрами и обследованиями, проходить диспансеризацию. Также следует соблюдать рекомендации лечащих врачей. Пациентам, состоящим на диспансерном учете, гарантировано обеспечение бесплатной лекарственной терапией.

Для сокращения смертности среди трудоспособных горожан, комитет по здравоохранению осуществляет меры по привлечению новых специалистов, расширирению возможностей центров здоровья и отделений медицинской профилактики, стрительству новых больничных корпусов.

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