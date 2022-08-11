Петербургский активист рассказал о плюсах платной парковки

В Петербурге после ввода зон платной парковки в центре города, начали происходить улучшения, которые можно наблюдать сейчас. За прошедшую неделю более 240 петербуржцев подали заявки на оформление парковочного разрешения.

В беседе с “МК в Питере” петербургский общественный активист Антон Павлов рассказал о том, какие плюсы платной парковки он выделил после ее ввода. Во-первых, центр стал более разгруженным.

Во-Вторых, как утверждает Антон, парковки в центре пришли в более приличное состояние. Раньше машины часто ставили в несколько рядов, тем самым усложняя движение по улицам и создавая препятствия для других участников движения. По словам эксперта, раньше из-за кучности машин были проблемы с заездом во дворы. Порой хаотично запаркованные авто мешали даже каретам скорой помощи. Сегодня же, эти проблемы решены за счет платной парковки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что заведующий кафедры транспортных систем автомобильно-дорожного факультета СПб ГАСУ Александр Солодкий рассказал о том, почему в Петербурге нужны платные парковки.