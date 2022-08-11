Антициклон обеспечит Петербургу теплую погоду

В Петербурге погода будет оставаться теплой, без дождей. Температура воздуха составит +24…+26°, а по Ленобласти +22…+27°. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Как отмечает синоптик, 11 августа, в четверг, Северная столица остается под влиянием антициклона, который смещаясь к юго-востоку, сохранит в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду.

Температурный фон окажется на пару градусов выше климатической нормы.

Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 765 мм ртутного столба, что выше нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов на пресс-конференции ТАСС заявил, что в августе будут чередоваться циклоны и антициклоны. Температурный фон будет колебаться от 18 до 23 градусов.