С августа 2022 года маркетплейс Wildberries ужесточит правила размещения продукции и запустит сервис, предотвращающий купли-продажу контрафакта.

Как передает “МК в Мурманске”, маркетплейс Wildberries планирует запустить новый сервис “Цифровой арбитраж”. Целью сервиса бужет предотвращение купли-продажи контрафакта.

Благодаря этому нововведению правообладатели смогут отправлять обращения, если заподозрят другого продавца в использовании чужой интеллектуальной собственности, а также самостоятельно провести проверку документов.

По ее результатам сервис либо подтвердит подлинность товара, либо скроет его с онлайн-площадки. Если же продавец будет неоднократно пойман за публикацией объявлений о продажи контрафакта, то Wildberries прекратит сотрудничество.

Также отмечается, что переписка между правонарушителем и правообладателем в новом сервисе может быть использована в суде в качестве докозательства.