Петербург в тылу циклона: кратковременные дожди и +21 градус тепла

В Петербурге сохраняется неоднозначная погода. Постепенно начинает теплеть, однако не теряет актуальность выпад осадков. На метеорологические условия в городе будет влиять тыловая часть уходящего на восток циклона.

Как пишет ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, на понедельник, 8 августа, температура воздуха в городе на Неве будет держатся от +19 до +21 градуса. В Ленинградской области от +17 до +22 градусов. В целом, температурный фон близок к норме.

Ветер при этом юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 768 мм ртутного столба, что выше нормы.

При облачной с прояснениями погоде, местами пройдут кратковременные дожди.

Во вторник, 9 августа, дожди постепенно прекратятся и будет теплеть.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 7 августа, из-за влияния тыловой части циклона, в городе стало холодней.