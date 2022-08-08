В Петербурге коммунальщики замуровывают кошек живьем, не смотря на федеральные нормы

Из года в год в Петербурге остается актуальна проблема, связанная с замуровыванием продухов и подвальных помещений и подполей многоквартирных домов, в которых от холода прячутся кошки. Зачастую никто не проверяет наличие животных в подвале, и они оказываются обречены на гибель.

Проблема продолжает стоять остро не смотря на постановление правительства №1498, подписаное в 2019 году премьером Дмитрием Медведевым, согласно которому один из продухов в подвальных помещениях домов должен оставаться открытым круглогодично.

В Петербурге жалобы на этот счет поступают со всех районов города.

В беседе с Neva.Today руководитель общественного движения защиты животных «Кошки Санкт-Петербурга и Ленобласти» Юлия Пронина рассказала, что проблема существует не только в Северной столице, но и по всей России. Необходимо решение федерального уровня.

Также зоозащитница упомянула, что в сфере деятельности управляющих компаний много некомпетентных работников. Многие сотрудники управляющих компаний и сферы ЖКХ часто не знают элементарных правил эксплуатации жилищного фонда.

Подвалы часто никто не проверяет. И помимо всего прочего, продухи нередко закрывают не решеткой, через которую можно было бы увидеть и услышать животное, а замуровывают кирпичом или листом металла.

Юлия Пронина считает, что человек не должен вмешиваться в экосистемы домов. Кошки имеют свою роль, как минимум в отлове грызунов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге состоялся проект "Друзей не покупают!", посвященный котам и кошкам из приютов и с улиц города.