В Роспотребнадзоре рассказали, какой древнегреческий ученый впервые использовал горчицу в лечебных целях

Горчица — это одна из древнейших приправ. Ей пользовались люди еще до нашей эры. Официальной родиной приправы приятно считать Римскую Империю, а главным производителем порошка из горчицы является Индия.

Как пишет Neva.Today, со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, сейчас при приготовлении горчичного соуса используют порошок из горчицы и воду с уксусом, но раньше люди предпочитали виноградный сок. В связи с этим, современному человеку сложно представить, каков был вкус горчицы столетия назад.

Как лекарственный препарат от простуды горчицу впервые стал использовать Гиппократ. Он рекомендовал пациентам принимать горячие ванный с этим растением.

Кстати, в России горчица появилась лишь в 18 веке. Ее привезли случайно вместе с семенами льна и проса.