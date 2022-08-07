Петербургские дорожники убрали мешающие работам машины с помощью трактора

В Красносельском районе Петербурга петербуржцы остались крайне возмущены действиями сотрудников дорожных служб. Припаркованные машины, которые мешали проведению дорожных работ, переместили на газон при помощи трактора.

Эвакуация машин ковшом трактора случилась утром 7 августа. О случившемся сообщили очевидцы в группе "Красносельский район (Спб)" в социиальной сети "Вконтакте". Со слов горожан, столь радикально поступали с мешающими автомобилями, до владельцев которых не смогли дозвонится.

На видео видно, как трактор ковшом подцепляет машины и переставляет их на газон. По какой причине нельзя было воспользоваться эвакуатором — не известно.

Ранее Санкт-Петербур.ру сообщал, что заведующий кафедры транспортных систем автомобильно-дорожного факультета СПб ГАСУ Александр Солодкий рассказал, зачем Петербургу необходимы зоны платной парковки.