Врач-невролог рассказала о причинах онемения рук

С ощущением онемения рук сталкивается почти каждый. Особенно после сна, во время которого человек может отлежать себе конечность, а проснувшись, почувствовать онемение и покалывание. Чаще всего, такое быстро проходит. Однако бывают случаи, когда человек испытывает такие ощущения постоянно или с частой периодичностью.

“МК в Питере” пообщался с врачом-неврологом 1‑го неврологического отделения ПСПбГМУ и неврологической клиники «Астроцит» Яной Кушнир и выяснил причины подобных проблем.

По словам Кушнир, онемение конечностей наблюдается у каждого третьего пациента. Причем встречает специалист людей с такими жалобами как в стационаре, так и на амбулаторном приеме.

Самой распространенной причиной онемения являются дегенеративно-­дистрофические изменения в шейном отделе позвоночника, наличие грыж межпозвонковых дисков, компрессия того или иного корешка, который иннервирует определенную зону конечностей, где может вызывать онемение.

Еще, по словам невролога, нередко причиной онемения становиться туннельные компрессионные невропатии, когда поражается периферический нерв в определенном месте, где он подвергается сдавлению.

Кушнир советует, при возникновении симптомов онемении конечностей, безотлагательно обратиться к врачу.

Для качественного лечения нужно найти причину недуга.